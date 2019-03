El arranque fue con lo más puro de su repertorio: "El león", "Ramito de violetas" y "El Federal". "Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar / soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar", cantó en "Muchacho de barrio", en la que mostró al cien por ciento su ADN cordobés. Se trata de una canción que dice la verdad en eso de que no tiene horario: "Buenas noches, Lollapalooza", tiró… ¡Pero era una tarde de pleno sol!