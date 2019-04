"La verdad es que durante dos semanas creí que me moría de cáncer. Cuando te dicen esas cosas y tenés 50 años… Estuve dos semanas diciéndole a Diego (Latorre, su marido): '¿Quién va a cuidar a los chicos?'. Me malviajé mal", recordó la panelista. "Después de la operación me tomé una licencia de una semana: el médico me dijo que me quedara en la cama. Me lo sacaron y salió todo bárbaro, pero me quedé con mucha angustia".