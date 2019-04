Porque Paloma Fort tiene todo el derecho de conocer su verdadera identidad, y si tiene dudas puede utilizar los métodos judiciales para lograr ese fin. Pero lo que no tiene derecho es a exhumar el cuerpo de Ricardo, y a traerles un dolor enorme a sus hijos, Marta y Felipe, y a la gente que lo quiere, como Gustavo Martínez. Paloma no respeta a esos chicos, que sea como sea el vínculo no dejan de ser su propia sangre. Ella pide respeto y quiere hacerlos pasar por tan doloroso trance solo para lastimar a los Fort que la despreciaron.