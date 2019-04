—No. No me importaba nada. Después de lo que le pasó a mi hija en ese momento, dije: "Hay que disfrutar un poco más la vida, me chupa un huevo el trabajo". Hasta que te pasa una cosa como esa y decís: "¿Para qué tanto?". Se te acaba el mundo en un segundo… Entonces, como que me empecé a tomar un poco más relajada la vida y me di la posibilidad de meterme en este mundo de la música. Yo creo que si no hubiera pasado eso, no hubiera terminado cantando porque nunca me daba la posibilidad: siempre el trabajo era lo primero.