Se sabe que Diego Maradona no maneja sus redes sociales desde su celular, sino que lo hace a través de una persona que trabaja para él. Lo conocemos como Javier y, aunque no le vimos la cara, los últimos días ganó popularidad porque el abogado del ex futbolista, Matías Morla, mostró el mensaje que le llegó para que posteara un saludo hacia Dalma Maradona en el día de su cumpleaños.