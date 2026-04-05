Mujer extorsionaba a comerciante con falsas acusaciones de violación contra su hijo: recibe 40 años de prisión

Un tribunal del Estado de México impuso la pena máxima a una persona involucrada en un esquema de cobros mensuales tras analizar pruebas y confirmar un patrón de amenazas contra un comerciante local en 2025. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que una mujer identificada como Paola Campos Villa fue sentenciada a 40 años de prisión, luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de un comerciante en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Tierra Blanca. Ese día, la ahora sentenciada llegó al domicilio de la víctima acompañada de otra mujer cuya identidad no fue determinada. Ambas tocaron la puerta de manera insistente y agresiva, lo que alertó al comerciante, quien salió para atenderlas.

En ese momento, Paola Campos amenazó al hombre con denunciar a su hijo por un supuesto delito de violación, acusación que posteriormente se determinó como falsa. Bajo esta amenaza, exigió una suma de dinero a cambio de no proceder legalmente, además de advertir que, en caso de no cumplir con sus demandas, atentaría contra la vida de toda su familia.

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la sentencia condenatoria. Foto: (Captura de pantalla)

Las indagatorias también revelaron que la mujer pretendía establecer un esquema de cobro periódico, ya que exigía a la víctima el pago de una cuota mensual a cambio de no causarle daño, configurando así un patrón de extorsión continuada.

La situación fue advertida por personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal. Los uniformados acudieron al lugar de manera oportuna y lograron la detención de la implicada en flagrancia, evitando que el delito se consumara en su totalidad.

Tras su aseguramiento, Paola Campos Villa fue puesta a disposición de la autoridad judicial e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Durante el proceso legal, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que permitieron acreditar su responsabilidad en los hechos, incluyendo testimonios y elementos que evidenciaron la falsedad de las acusaciones utilizadas como medio de presión.

La mujer fue sentenciada a 40 años de prisión luego de que se hallara culpable del delito de extorsión. Foto: (iStock)

Luego de analizar las pruebas, un juez dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de la acusada. La resolución fue confirmada, consolidando así el fallo en su contra por el delito de extorsión.

La Fiscalía estatal destacó que este caso refleja la importancia de denunciar este tipo de conductas delictivas, ya que la oportuna intervención de ciudadanos y autoridades permitió la detención de la responsable y evitó que la víctima continuara siendo objeto de amenazas.

Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales, como el correo electrónico institucional, líneas telefónicas y aplicaciones móviles disponibles, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir delitos que afectan directamente al patrimonio y la tranquilidad de las familias.