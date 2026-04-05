México

Mujer extorsionaba a comerciante con falsas acusaciones de violación contra su hijo: recibe 40 años de prisión

La imputada también habría amenazado con atentar contra la integridad de la familia del comerciante, por lo que pedía dinero a cambio de no hacerlo

Guardar
Un tribunal del Estado de México impuso la pena máxima a una persona involucrada en un esquema de cobros mensuales tras analizar pruebas y confirmar un patrón de amenazas contra un comerciante local en 2025. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Un tribunal del Estado de México impuso la pena máxima a una persona involucrada en un esquema de cobros mensuales tras analizar pruebas y confirmar un patrón de amenazas contra un comerciante local en 2025. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que una mujer identificada como Paola Campos Villa fue sentenciada a 40 años de prisión, luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de un comerciante en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Tierra Blanca. Ese día, la ahora sentenciada llegó al domicilio de la víctima acompañada de otra mujer cuya identidad no fue determinada. Ambas tocaron la puerta de manera insistente y agresiva, lo que alertó al comerciante, quien salió para atenderlas.

En ese momento, Paola Campos amenazó al hombre con denunciar a su hijo por un supuesto delito de violación, acusación que posteriormente se determinó como falsa. Bajo esta amenaza, exigió una suma de dinero a cambio de no proceder legalmente, además de advertir que, en caso de no cumplir con sus demandas, atentaría contra la vida de toda su familia.

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la sentencia condenatoria. Foto: (Captura de pantalla)
La Fiscalía del Estado de México informó sobre la sentencia condenatoria. Foto: (Captura de pantalla)

Las indagatorias también revelaron que la mujer pretendía establecer un esquema de cobro periódico, ya que exigía a la víctima el pago de una cuota mensual a cambio de no causarle daño, configurando así un patrón de extorsión continuada.

La situación fue advertida por personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal. Los uniformados acudieron al lugar de manera oportuna y lograron la detención de la implicada en flagrancia, evitando que el delito se consumara en su totalidad.

Tras su aseguramiento, Paola Campos Villa fue puesta a disposición de la autoridad judicial e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Durante el proceso legal, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que permitieron acreditar su responsabilidad en los hechos, incluyendo testimonios y elementos que evidenciaron la falsedad de las acusaciones utilizadas como medio de presión.

La mujer fue sentenciada a 40 años de prisión luego de que se hallara culpable del delito de extorsión. Foto: (iStock)
La mujer fue sentenciada a 40 años de prisión luego de que se hallara culpable del delito de extorsión. Foto: (iStock)

Luego de analizar las pruebas, un juez dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de la acusada. La resolución fue confirmada, consolidando así el fallo en su contra por el delito de extorsión.

La Fiscalía estatal destacó que este caso refleja la importancia de denunciar este tipo de conductas delictivas, ya que la oportuna intervención de ciudadanos y autoridades permitió la detención de la responsable y evitó que la víctima continuara siendo objeto de amenazas.

Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales, como el correo electrónico institucional, líneas telefónicas y aplicaciones móviles disponibles, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir delitos que afectan directamente al patrimonio y la tranquilidad de las familias.

Temas Relacionados

Paola Campos VillaSentenciaExtorsiónEstado de MéxicoEcatepecmexico-noticias

Más Noticias

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx