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El papa León XIV celebrará la primera Pascua bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente

La misa central se realiza en la Plaza de San Pedro y culmina con la bendición tradicional, mientras las tensiones en la región del Golfo Pérsico marcan la celebración para millones de creyentes a nivel mundial

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El papa León XIV bendice a los fieles durante la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV bendice a los fieles durante la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV celebrará su primer Domingo de Pascua como sumo pontífice en un ambiente marcado por la guerra en Medio Oriente, en la fecha más relevante del calendario cristiano. El papa, nacido en Estados Unidos y reconocido por su postura contraria a la guerra, oficiará la misa en la Plaza de San Pedro a partir de las 10:30 hora local (08:30 GMT), frente a miles de fieles.

Tras la ceremonia, el líder de los 1.400 millones de católicos pronunciará la tradicional bendición, un gesto que será observado con especial atención este año. La liturgia trae a la memoria al difunto papa Francisco, cuya última aparición pública tuvo lugar en el Domingo de Pascua anterior, poco antes de su fallecimiento.

Durante la Vigilia Pascual, León XIV llamó a construir “un nuevo mundo de paz y unidad” y criticó las divisiones provocadas por “la guerra, la injusticia y el aislamiento de los pueblos y las naciones”. El papa ha reiterado sus pedidos de paz para Medio Oriente y, esta semana, instó directamente al presidente estadounidense Donald Trump a buscar una “salida” al conflicto.

En Jerusalén, la guerra ha transformado la celebración de Pascua. El Santo Sepulcro, lugar central para los cristianos, permanece cerrado al público por primera vez, según testigos locales.

El papa León XIV sostiene el Libro de los Evangelios mientras preside la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV sostiene el Libro de los Evangelios mientras preside la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Es la primera vez en mi vida que experimento un cierre total del Santo Sepulcro”, relató Jack Straw, residente de la Ciudad Vieja, a la agencia AFP. “Es triste. El Sepulcro está vacío. Es el símbolo del acontecimiento más importante de la historia del cristianismo”.

La policía israelí, por motivos de seguridad tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, restringió las concentraciones religiosas. Las ceremonias en el Santo Sepulcro se celebran sin fieles, en un ambiente de silencio solo interrumpido por los ecos lejanos del conflicto.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, lamentó en su homilía de la Vigilia Pascual: “Las puertas siguen cerradas”. La semana anterior, la policía le impidió celebrar misa en la iglesia, un hecho que generó indignación internacional. “El silencio es casi absoluto, roto quizás por el sonido lejano de lo que la guerra sigue sembrando en esta tierra santa y desgarrada”, expresó el cardenal, según el texto difundido por su oficina.

Mientras tanto, en el sur de Líbano, las comunidades cristianas viven atrapadas entre los bombardeos de Israel y el grupo terrorista Hezbollah. En la aldea de Debel, próxima a la frontera, los habitantes preparan la Pascua bajo el ruido de los ataques y con el acceso restringido a la ayuda humanitaria. “La situación es trágica”, explicó Joseph Attieh por teléfono. “La gente está aterrorizada, y el sonido de los bombardeos y los disparos no ha cesado ni un instante desde anoche. No hemos podido dormir”.

Las ceremonias en el Santo Sepulcro se celebran sin fieles, en un ambiente de silencio solo interrumpido por los ecos lejanos del conflicto (Europa Press)
Las ceremonias en el Santo Sepulcro se celebran sin fieles, en un ambiente de silencio solo interrumpido por los ecos lejanos del conflicto (Europa Press)

Pese al temor y el aislamiento, Attieh resumió el sentir de su comunidad: “Confiamos en Dios, este es el único rayo de esperanza al que no renunciaremos”.

La Pascua de este año, que habitualmente simboliza la esperanza y la renovación para millones de fieles, se vive bajo el peso de la violencia en Medio Oriente, con ciudades sagradas vacías y comunidades cristianas enfrentando la incertidumbre y el peligro, mientras el papa León XIV insiste en su llamado a la paz y la unidad.

Personas se congregan frente al Coliseo para participar en la procesión del Vía Crucis, presidida por el Papa León XIV, durante las celebraciones del Viernes Santo en Roma, Italia, el 3 de abril de 2026 (REUTERS/Vincenzo Livieri)
Personas se congregan frente al Coliseo para participar en la procesión del Vía Crucis, presidida por el Papa León XIV, durante las celebraciones del Viernes Santo en Roma, Italia, el 3 de abril de 2026 (REUTERS/Vincenzo Livieri)

La basílica de San Pedro fue sede de la primera Vigilia Pascual presidida por León XIV desde su elección como pontífice, en una ceremonia marcada por la solemnidad y la recuperación de tradiciones ancestrales de la Iglesia. El sumo pontífice encabezó el rito en la noche del Sábado Santo y bautizó a diez adultos de diferentes nacionalidades, en cumplimiento de una costumbre que remonta a los primeros siglos del cristianismo.

La celebración comenzó a las 21.00, hora local, en el atrio de la basílica. León XIV bendijo el fuego y preparó el cirio pascual, respetando los pasos litúrgicos establecidos por la tradición vaticana. El pontífice marcó sobre la cera del cirio una cruz, las letras griegas alfa y omega y las cifras del año actual, utilizando un punzón como indica el rito.

(Con información de AFP)

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