América Latina

La Semana Santa en Ecuador moviliza fe, tradición y turismo entre procesiones masivas y gastronomía

Las celebraciones combinan rituales católicos, prácticas locales y comidas emblemáticas, como la fanesca, que refleja el mestizaje cultural del país

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La Procesión Jesús del Gran Poder se efectúa el Viernes Santo, donde una escultura de Jesús recorre las principales calles del Centro Histórico de Quito
La Procesión Jesús del Gran Poder se efectúa el Viernes Santo, donde una escultura de Jesús recorre las principales calles del Centro Histórico de Quito

La Semana Santa en Ecuador no es únicamente una conmemoración religiosa inscrita en el calendario católico: es una experiencia colectiva que articula fe, identidad, gastronomía y movilidad social en una de las manifestaciones culturales más complejas del país. Cada año, entre procesiones multitudinarias, rituales centenarios y la preparación de la fanesca: el plato emblemático de esta temporada, miles de ecuatorianos reafirman una tradición que combina herencias coloniales, prácticas indígenas y dinámicas contemporáneas de turismo y consumo.

El origen de la Semana Santa en Ecuador se remonta a la implantación del catolicismo durante la época colonial, cuando las procesiones y representaciones religiosas funcionaban no solo como actos de fe, sino también como mecanismos de orden social y cohesión comunitaria. En ciudades andinas como Quito, estas prácticas adquirieron una dimensión teatral profundamente marcada por el barroco, donde la religión se expresa en el espacio público mediante imágenes, personajes penitenciales y dramatizaciones que aún hoy estructuran la experiencia urbana durante estos días.

Sin embargo, la Semana Santa ecuatoriana no es una simple reproducción de tradiciones europeas. A lo largo del tiempo, estas celebraciones se han transformado mediante procesos de sincretismo cultural que incorporan elementos indígenas, tanto en los rituales como en la gastronomía. Esta fusión se evidencia, por ejemplo, en la forma en que las comunidades resignifican el dolor, la penitencia o la purificación a través de prácticas locales, así como en la incorporación de productos y símbolos andinos en las celebraciones religiosas.

Penitentes, conocidos popularmente como cucuruchos, con ramos de flores durante la procesión de Jesús del Gran Poder con motivo de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua (AP Foto/Dolores Ochoa)
Penitentes, conocidos popularmente como cucuruchos, con ramos de flores durante la procesión de Jesús del Gran Poder con motivo de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua (AP Foto/Dolores Ochoa)

La geografía ritual del país revela la diversidad de estas expresiones. En Quito, la procesión de Jesús del Gran Poder congrega a miles de fieles que recorren el centro histórico caracterizados como cucuruchos y Verónicas, en una escenificación que combina penitencia y espectáculo religioso. A esto se suma el Arrastre de Caudas, un ritual considerado único en el mundo, que se realiza el Miércoles Santo y que simboliza duelo y purificación mediante la participación del clero y los fieles.

En Guayaquil, la procesión del Cristo del Consuelo representa uno de los eventos religiosos más masivos del país, con cifras que superan el medio millón de asistentes en algunas ediciones recientes. Este evento no solo refleja la devoción popular, sino también la magnitud logística que implica su organización, incluyendo operativos de seguridad, control de tránsito y despliegue institucional para garantizar el orden público.

La representación incluye actores, músicos y penitentes que participan como parte de una tradición transmitida por generaciones en el sur del país. (La Hora)
La representación en el Viacrucis de Loja incluye actores, músicos y penitentes que participan como parte de una tradición transmitida por generaciones en el sur del país. (La Hora)

Otras ciudades y regiones aportan matices propios. En Cuenca, la Semana Santa combina actos litúrgicos con una agenda cultural que incluye conciertos y recorridos patrimoniales. En Loja, el viacrucis de El Valle se escenifica con la participación de decenas de actores locales, mientras que en zonas costeras como Ballenita se desarrollan rituales vinculados al mar, como el “Baño de la Cruz”, donde la inmersión simboliza renovación espiritual. En Manabí, la peregrinación entre cantones y las prácticas comunitarias refuerzan el carácter colectivo de estas celebraciones.

En paralelo a la dimensión religiosa, la fanesca se consolida como uno de los elementos más representativos de la Semana Santa ecuatoriana. Este plato, preparado exclusivamente durante esta época, sintetiza la diversidad cultural del país a través de una receta compleja que combina granos andinos, leche, maní y bacalao. Su origen es interpretado como un sincretismo entre preparaciones prehispánicas —como la ushucuta— y tradiciones europeas de cuaresma, lo que la convierte en un símbolo culinario de mestizaje.

Los granos de la fanesca representan algún símbolo católico.
Los granos de la fanesca representan algún símbolo católico

Más allá de su valor gastronómico, la fanesca tiene un profundo significado simbólico. La tradición popular asocia sus ingredientes con los doce apóstoles, lo que convierte su preparación en un acto de memoria religiosa y cohesión familiar. En muchos hogares, cocinar fanesca implica una minga doméstica que reúne a varias generaciones, reforzando vínculos sociales en torno a la comida.

Desde una perspectiva económica, la Semana Santa también se posiciona como uno de los feriados más relevantes del país. Datos oficiales reportan que en 2023 se registraron aproximadamente 786 mil viajes internos y un gasto turístico de USD 49 millones, mientras que en 2025 esta cifra ascendió a USD 54 millones. Estas dinámicas evidencian el impacto del turismo religioso y cultural en la economía nacional, especialmente en sectores como la hostelería, la gastronomía y el comercio local.

La receta de la fanesca ha sido adaptada en cada familia y región del Ecuador. Además de los 12 granos se han incluido otros ingredientes.
La receta de la fanesca ha sido adaptada en cada familia y región del Ecuador. Además de los 12 granos se han incluido otros ingredientes.

No obstante, la celebración enfrenta tensiones contemporáneas. Por un lado, el crecimiento del turismo ha impulsado la mercantilización de ciertas tradiciones, generando debates sobre la preservación del patrimonio cultural intangible. Por otro, la falta de estadísticas actualizadas sobre afiliación religiosa dificulta medir con precisión el peso de la fe en estas prácticas, lo que sugiere que la masividad de la Semana Santa responde tanto a motivaciones religiosas como culturales.

A esto se suma el contexto de seguridad, que en años recientes ha adquirido mayor relevancia en la planificación de eventos masivos. En 2026, por ejemplo, se implementaron operativos nacionales con decenas de miles de efectivos policiales para garantizar el desarrollo de las celebraciones, reflejando la necesidad de adaptar tradiciones históricas a nuevas realidades sociales.

En este escenario, la Semana Santa en Ecuador se mantiene como una expresión viva que trasciende lo religioso. Es, al mismo tiempo, un espacio de encuentro, una manifestación de identidad y un fenómeno social que conecta pasado y presente. Entre la solemnidad de las procesiones, el sabor de la fanesca y la movilización de miles de devotos, el país reafirma cada año una tradición que, lejos de desaparecer, continúa reinventándose.

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