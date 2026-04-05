El sugerente posteo de Mauro Icardi tras el reclamo de Wanda Nara: “Mi gente está a salvo”

Mauro Icardi publicó un llamativo mensaje en sus redes, al tiempo que Wanda Nara retornaba al país

A tan solo horas de que Wanda Nara haya regresado a la Argentina, tras semanas de viaje por diferentes países, Mauro Icardi volvió a agitar las aguas con un llamativo mensaje. El delantero del Galatasaray utilizó sus redes sociales para enviar una indirecta en medio de su conflicto legal con la conductora.

“Critíquenme, mi gente está a salvo. Seremos campeones”, escribió el deportista junto a una imagen en la que se lo ve recibiendo una lluvia de flechas mientras, a su espalda, sus compañeros caminan hacia un trofeo. El timing de la publicación de Icardi coincide con el reencuentro de Nara con sus hijas tras su extenso viaje.

Como si fuera poco también se produce días después de que Ana Rosenfeld detallara el reclamo que Wanda mantiene con su expareja. La disputa judicial y mediática entre la conductora y el delantero sumó un nuevo episodio, lo que refleja que el conflicto sigue vigente. Cada avance en el proceso de divorcio genera nuevas tensiones y reclamos entre las partes. En esta ocasión, el eje del desacuerdo se trasladó a Europa, donde la mediática permanecía días atrás, mientras su abogada Ana Rosenfeld hacía público el último requerimiento que la empresaria presentó a Icardi en el marco de la reorganización familiar.

Días atrás, Rosenfeld detalló en LAM (América) la situación actual. “Wanda todavía no regresa porque está esperando que le entreguen la mudanza que Mauro dijo haber retirado de la casa de Estambul”, explicó la abogada ante las preguntas del panel. Según indicó, en ese entonces, la empresaria permanecía en Italia mientras aguardaba por sus pertenencias, muchas de ellas con valor sentimental y económico. “Tal vez llegue hoy, y si no, será mañana por la tarde. Está viajando a Milán”, precisó, y aclaró, en aquel entonces, que el regreso a Argentina dependía de la entrega de estos objetos.

El llamativo posteo de Mauro Icardi, ¿una indirecta a Wanda Nara? (Instagram)

Sobre el proceso judicial, Rosenfeld informó: “La separación personal se resolvió el 25 de marzo, no el 11 como se había dicho. Ahora el divorcio podría salir entre el 6 y 7 de mayo, y ahí se cerrará el caso con Mauro”. Además, la abogada se refirió a los bienes de Wanda y de sus hijos que aún están en poder del futbolista. “Algunas pertenencias importantes son de los chicos y no solo de ella. Cuando te mudás no podés traer todo de inmediato, por eso algunas cosas quedaron allá”, señaló, y remarcó que las demoras afectan a toda la familia.

Consultada por los rumores que relacionan a la China Suárez con Icardi y las especulaciones sobre el uso de la ropa de Wanda, Rosenfeld respondió: “No lo puedo creer. No me pregunten a mí, no lo sé”, y negó tener información oficial sobre ese tema.

Por último, Rosenfeld aclaró cómo fue la llegada de Wanda y sus hijos a la Argentina, ante versiones que afirmaban que la empresaria se instaló en el país en contra de la voluntad de Icardi. “Lo único que quiero decir es que cuando se dice que Wanda vino contra la voluntad de Mauro, no es cierto. Vinieron todos juntos. Incluso hay fotos de Wanda con Mauro y las chicas, viajaron con varias valijas y polistas. Llegaron de común acuerdo. No hubo ningún tipo de secuestro de los chicos”, concluyó.

En medio de su viaje por Europa, Wanda Nara debió esperar para que le devuelvan los objetos personales de sus hijos y suyos. La palabra de Ana Rosenfeld (LAM – América)

En coincidencia con la llegada de Wanda, quien también arribó a Buenos Aires fue Ivana Icardi. Después de nueve años viviendo en el exterior, la hermana de Mauro Icardi, regresó a la Argentina y compartió con entusiasmo sus primeras impresiones y postales del reencuentro con el país luego de casi una década sin venir de visita. Su llegada marcó el inicio de una etapa cargada de emociones, reencuentros y la posibilidad de redescubrir lugares, sabores y costumbres que forman parte de su identidad.

Las fotos que eligió compartir en sus redes sociales reflejan el clima de redescubrimiento y alegría. En una de las primeras historias, Ivana publicó una captura de ubicación en Buenos Aires acompañada por la frase “9 años después…”, marcando la magnitud de su regreso. Luego mostró su paseo por el Mercado de San Telmo, un clásico porteño, donde confesó sentirse “una turista total” y retrató tanto el bullicio del lugar como la arquitectura industrial y colorida que caracteriza al mercado.