Hallan un cadáver flotando en una zona inundada de un edificio en ruinas en Cervo, Lugo

Exteriores del edificio abandonado en Cervo, Lugo, donde ha aparecido el cadáver. (Carlos Castro / Europa Press)

La Guardia Civil localizó el sábado por la noche el cuerpo sin vida de una persona flotando en los bajos anegados de un edificio abandonado en la localidad de Cervo, en Lugo, ha informado el 112 Galicia en su cuenta de Twitter.

Los agentes comunicaron a las 21:30 horas de ayer el hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en la carretera que une el río Covo y San Cipriá. Se trata de un bloque de viviendas a medio construir desde la crisis de la burbuja inmobiliaria.

La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y esclarecer los hechos. Desde el 112 Galicia se pasó el aviso a las urgencias sanitarias, los bomberos de Viveiro y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

El bloque está abandonado desde hace años. (Carlos Castro / Europa Press)

Vecinos de Lieiro que residen frente al edificio donde se halló el cadáver han declarado a La Voz de Galicia que, en los últimos meses, una pareja en situación de calle se refugiaba en ese bloque de viviendas a medio construir. Durante el primer trimestre del año, las lluvias constantes han provocado la acumulación de agua frente al inmueble y parte de esa agua ingresó al interior, en cuyo suelo apareció el cuerpo.

Por su parte, la alcaldesa de Cervo, Dolores Caramés, ha confirmado a ese mismo medio que en el municipio no consta ninguna denuncia por desaparición.