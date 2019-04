También reconoció tener una muy buena relación con el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, con quien había compartido una divertida anécdota. "Además de ser un estadista de primera línea, Correa es un travieso en el sentido más lindo de la palabra. Se sabe todas mis canciones, de pe a pa, mejor que yo. Yo estaba cantando, él sentado en primera fila, empecé a decir unos versos, y de repente se me cruzó el diablo… Me olvidé, y desde ahí él me soplaba. Una cosa increíble. Al terminar el show -que fue un éxito muy grande y muy bonito-, Correa cogió el micrófono y se puso a cantar". Pese a su simpatía por el ex presidente ecuatoriano, destacaba: "Nunca he permitido que mi escenario se utilizase como una tribuna. La política es una cosa y el arte, otra".