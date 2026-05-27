Abelardo de la Espriella respondió polémica afirmación de Paloma Valencia sobre él e Iván Cepeda: “Son lo mismo”

Abelardo de la Espriella respondió a los ataques de Paloma Valencia - crédito Luisa González/Reuters - Europa Press

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, desató controversia tras comparar a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La congresista, reconocida por su postura crítica frente a distintos sectores políticos, sostuvo durante una entrevista en Blu Radio que ambos aspirantes representan propuestas similares y cuestionó la autenticidad de sus campañas. “Son lo mismo”, afirmó.

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La legisladora explicó que, aunque en un principio notó diferencias, ahora considera que las candidaturas de Cepeda y De la Espriella resultan “idénticas”.

Según la senadora, “esto es más de lo mismo” y señaló que los equipos de ambos políticos comparten perfiles y estrategias.

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Paloma Valencia arremetió contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en reciente entrevista en Blu Radio - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista advirtió: “Creo que aquí los colombianos tienen que darse cuenta que esto es más de lo mismo”. A su juicio, la campaña presidencial se reduce a dos corrientes con diferencias superficiales y métodos similares.

Valencia insistió en que su sector representa la única opción “ética, moral” y responsable para el país. “Aquí solo hay dos caminos y yo sí creo que los colombianos lo tienen muy claro”, subrayó.

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La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. El candidato presidencial y abogado usó su cuenta oficial de X para dirigirse tanto a Valencia como a sus seguidores.

“A todos los defensores de la Patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro”, escribió. Pese a la crítica, De la Espriella dirigió palabras de cortesía a la senadora: “A la doctora Paloma Valencia, solo respeto y consideración”.

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Dirigiéndose al electorado, el aspirante presidencial mostró confianza en el respaldo ciudadano: “Al pueblo soberano, con quien es mi alianza: la victoria en primera vuelta es el broche de oro para sellar este fervor popular nunca antes visto”. Remató su mensaje con un llamado a la unidad: “Raya y Tigre, en primera no se falla. ¡Firme por la Patria!”.

Abelardo de la Espriella: “Los únicos enemigos son Cepeda y Petro”, tras declaraciones de Paloma Valencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Esto dijo Paloma Valencia sobre Abelardo de la Espriella en entrevista con Blu Radio

En la misma entrevista, Paloma Valencia, se distanció de las comparaciones con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La legisladora sostuvo que ambos representan proyectos políticos diferentes y subrayó su compromiso con la transparencia en la función pública. “Abelardo De La Espriella y yo no representamos lo mismo”, afirmó Valencia.

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La congresista enfatizó su integridad personal y profesional al manifestar: “Soy una mujer íntegra, con las manos limpias y sin nada que explicar distinto a mi servicio por Colombia”.

En el diálogo, Valencia calificó los próximos comicios como un momento decisivo para el país y resaltó la importancia de elegir una administración “seria, con experiencia y sin improvisaciones”.

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La senadora hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la necesidad de consolidar un gobierno responsable, capaz de afrontar los desafíos actuales.

Paloma Valencia hizo fuertes críticas en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Iván Valencia/AP Foto

La senadora también expresó que el país atraviesa una etapa de hartazgo frente a la polarización política, señalando que la sociedad rechaza la división ideológica y exigió unidad frente a la violencia y la corrupción.

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Según la congresista, “Colombia está cansada de que uno tenga que odiar a los otros porque no piensan como uno”, en alusión al clima de confrontación entre sectores políticos.

Durante la conversación, Valencia subrayó que el verdadero adversario nacional no se encuentra en las diferencias partidistas, sino en quienes atentan contra la legalidad.

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Paloma Valencia rechazó la polarización y llamó a la unidad contra la violencia y la corrupción - crédito @PalomaValenciaL/X

“Aquí sí hay unos enemigos, los violentos, los corruptos, y esos son los que tenemos que enfrentar entre todos”, sostuvo la legisladora. Planteó que el propósito debe ser unir a los demócratas en una causa común y evitar que las disputas ideológicas desvíen la atención de los problemas estructurales que afectan al país.

La senadora manifestó que, en caso de aspirar a la presidencia, buscaría atender las demandas de todos los ciudadanos sin distinción política.

“Mi propósito como presidente es querer a los uribistas igual que a los petristas”, aseguró Paloma Valencia, quien enfatizó la necesidad de “solucionarle los problemas a los colombianos sin distingos de que son de un lado o del otro”.