Venían a una despedida de soltero en Medellín, pero lo que hallaron en su equipaje lo cambió todo: autoridades revelaron los detalles

El singular equipaje y los planes ocultos: turistas estadounidenses quedan fuera de Medellín tras encender alarmas - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

El nuevo caso relacionado con presunto turismo sexual que encendió las alertas de las autoridades migratorias en Antioquia está dando de qué hablar por los detalles que recientemente se revelaron.

Se trató de ocho ciudadanos estadounidenses, incluido un hombre que celebraría su despedida de soltero en Medellín, a quienes interceptaron en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro después de que oficiales de Migración Colombia detectaran inconsistencias entre los motivos declarados y los motivos reales de su viaje al país.

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Según se conoció, el grupo arribó procedente de Miami y durante el control migratorio aseguró que venía a disfrutar de “una simple despedida de solteros” en la capital antioqueña. Sin embargo, las entrevistas realizadas por los oficiales permitieron descubrir un itinerario muy distinto al que inicialmente habían reportado.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, dos de los viajeros fueron inadmitidos tras evidenciarse que habían contratado exclusivos tours privados dirigidos a extranjeros, los cuales incluían fiestas privadas, consumo ilimitado de licor y drogas, además de ofertas relacionadas con mujeres jóvenes.

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Lo que reveló la despedida de soltero frustrada en Medellín- crédito Migración Colombia

Las autoridades advirtieron que este tipo de paquetes turísticos representan un riesgo de explotación sexual, especialmente de menores de edad.

El caso llamó particularmente la atención por los elementos encontrados en el equipaje del grupo. Según fuentes consultadas por medios nacionales: “El novio llevaba los dólares empacados en paquetes. En billetes de baja denominación para que, como presumen las autoridades, pudieran dar propinas. El novio tenía la plata en cinco sobres, de a mil dólares. Básicamente guardaba la plata que se iban a gustar sus amigos. Además, llevaban exceso de preservativos“.

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Las investigaciones también habrían permitido establecer que varios integrantes del grupo ya estaban adelantando contactos y encuentros con mujeres jóvenes en Medellín. Incluso, durante las entrevistas realizadas por Migración Colombia, algunos de los viajeros terminaron revelando detalles sobre citas que pretendían concretar en el Valle de Aburrá.

Aunque los ocho hombres portaban pasaportes estadounidenses, las autoridades identificaron que varios de ellos tendrían ascendencia iraní. Ese dato también quedó incluido dentro de los reportes realizados por los oficiales durante el procedimiento de inadmisión.

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Ocho viajeros llegados de Miami planearon una celebración suntuosa en la capital antioqueña, pero detalles sospechosos en sus planes y equipaje encendieron alarmas de las autoridades y provocaron su inadmisión en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con este nuevo episodio, ya son 73 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en 2026 por las autoridades colombianas debido a alertas relacionadas con posible turismo sexual o explotación sexual en Medellín y el área metropolitana. Las autoridades han señalado que gran parte de estos viajeros llegan al país atraídos por ofertas ilegales que prometen fiestas, drogas y acceso a mujeres jóvenes.

Además de este caso, Migración Colombia informó que durante el mismo fin de semana otros siete ciudadanos estadounidenses provenientes de Nueva York también fueron rechazados por motivos similares. A esto se suma otro ciudadano norteamericano inadmitido tras llegar desde República Dominicana.

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Uno de los procedimientos más relevantes estuvo relacionado con una alerta emitida por la plataforma internacional Angel Watch, mecanismo de cooperación utilizado para identificar viajeros con antecedentes o posibles riesgos asociados a delitos sexuales.

Gracias a esa notificación, los oficiales lograron ubicar a un ciudadano estadounidense antes incluso de que superara el filtro migratorio, ordenando su devolución inmediata en el mismo avión en el que había llegado desde Miami.

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Los controles migratorios descubren riesgos de turismo sexual en Antioquia - crédito Migración Colombia

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que la entidad ha fortalecido sus protocolos de control frente a este tipo de situaciones.

“Se han reforzado las capacidades de nuestros oficiales de Migración Colombia para optimizar los mecanismos de control y prevención que detecten e impidan el ingreso al país a ciudadanos extranjeros que representen riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres, frente a posibles delitos de explotación sexual, trata de personas, alteración del orden público y la seguridad nacional”, explicó la funcionaria.

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