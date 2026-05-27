República Dominicana

Gobierno dominicano impulsa la modernización agrícola con mecanización y nuevas tecnologías

Con la puesta en marcha del Programec y la reactivación de Agrodosa, el sector agropecuario dominicano se prepara para una etapa de innovación, reducción de costos y mayor seguridad ante pérdidas de cosechas.

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Un tractor verde y sembradora en un campo arado. Caminos de tierra en primer plano, vegetación tropical y montañas al fondo. Cartel del Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Agricultura de República Dominicana invertirá RD$2,220 millones en subsidios para fertilizantes hasta agosto de 2026 como parte de la modernización agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana anunció que destinará RD$2,220 millones (USD 37.5 millones) en subsidios para fertilizantes hasta agosto de 2026, para modernizar el sector agrícola y mejorar la infraestructura rural.

En paralelo, Francisco Espaillat, titular de la cartera, reveló que la estrategia oficial contempla la intervención de 1,440 kilómetros de caminos vecinales y la implementación del Programec, un ambicioso programa de mecanización que arrancará en julio.

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El Programec iniciará con cinco proyectos piloto en las provincias de Monte Cristi, Valverde, Constanza, Barahona y San Juan, con el objetivo de actualizar procesos productivos y reducir la dependencia de mano de obra extranjera. El plan incluye la adaptación de equipos a cada tipo de cultivo, así como la difusión de nuevas tecnologías y la capacitación de agricultores, según detalló Espaillat durante el Desayuno de Listín Diario.

La modernización agrícola que impulsa el Gobierno se sostiene en tres pilares tecnológicos: la mecanización mediante maquinaria especializada, la mejora genética de los cultivos y una estrategia de nutrición vegetal. El ministro subrayó que “hay mecanización para todo y es un proceso”, puntualizando que los equipos deben adecuarse a la realidad de cada producción.

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Caminos rurales y asistencia técnica, ejes complementarios del programa

La intervención de caminos vecinales constituye una de las principales demandas del sector agropecuario, de acuerdo con el funcionario. El Gobierno tiene identificadas las prioridades y prevé intervenir 240 kilómetros en los próximos tres meses, para luego ejecutar una segunda etapa de 1,200 kilómetros adicionales junto al Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

En cuanto a la asistencia técnica, el Ministerio relanzará el Programa Nacional de Extensión, estrategia que busca acercar innovaciones tecnológicas y mejores prácticas de manejo a las fincas. La cartera apostará por la incorporación de técnicos jóvenes para lograr que el mensaje llegue a más productores, de acuerdo con lo explicado por Espaillat a Listín Diario.

Un tractor verde trabaja la tierra en un campo abierto, con herramientas agrícolas oxidadas y sacos de fertilizante en primer plano. Montañas y vegetación al fondo bajo un cielo claro.
El plan de modernización agrícola apuesta por la adaptación tecnológica, la mejora genética de cultivos y estrategias avanzadas de nutrición vegetal en la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de modernización agrícola tiene como meta aumentar el rendimiento y la competitividad de los cultivos dominicanos, a la vez que se mejora el acceso de los agricultores a insumos, capacitación y servicios de infraestructura rural. La combinación de la mecanización, el apoyo técnico y la mejora de los caminos rurales es la respuesta oficial para actualizar la agricultura en las distintas regiones del país.

Subsidios, exportaciones y reactivación de seguros agrícolas

El Gobierno ejecutó un primer acuerdo de subsidios a fertilizantes entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, por un monto de RD$1,061 millones (USD 18 millones). Un segundo acuerdo, vigente hasta agosto, demanda otros RD$1,161 millones (USD 19.5 millones), de modo que la inversión estatal totalizará RD$2,220 millones (USD 37.5 millones) en ese rubro en menos de seis meses.

En materia de exportaciones, Espaillat detalló que el sector agrícola genera más de RD$3,600 millones (USD 60.8 millones) en ingresos para la economía nacional. El ministro destacó que la agricultura ha sido el área con mayor crecimiento reciente, según los datos oficiales presentados durante el encuentro con el medio.

Primer plano de cajas de madera llenas de bananos, mangos y piñas con etiquetas de "Exportación República Dominicana", en un campo verde con montañas al fondo.
Las exportaciones agrícolas generan más de RD$3,600 millones al año y los productos avícolas, especialmente huevos, lideran los envíos a Cuba con RD$80 millones mensuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la producción avícola, el país genera RD$430 millones mensuales (USD 7.3 millones) en huevos y exporta productos por un valor de RD$80 millones mensuales (USD 1.35 millones) a Cuba. El ministro expuso estas cifras como muestra del dinamismo y la capacidad exportadora del sector.

Una de las novedades del paquete de medidas es la reactivación de Agrodosa, la aseguradora agropecuaria estatal, que busca proteger a los productores frente a pérdidas de cosechas. Espaillat enfatizó que el propósito es restablecer el esquema original, en el que la aseguradora pague las cosechas perdidas y evite que el Estado tenga que intervenir de manera recurrente con ayudas directas. “Nosotros estamos impulsando eso. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que otra vez el seguro se actualice como estaba y que cumpla su rol”, expresó.

El relanzamiento de Agrodosa apunta a fortalecer la estabilidad financiera de los productores y a consolidar un sistema de respaldo que permita la continuidad de la actividad agropecuaria frente a imprevistos climáticos o de mercado.

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