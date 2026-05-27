Colombia

Así es como algunos DJs estarían usando discotecas para distribuir tusi en plena rumba en Bogotá, según la Policía

Las recientes operaciones policiales han permitido localizar y cerrar establecimientos de entretenimiento donde presuntamente se realizó actividad ilícita, afectando a lugares frecuentados principalmente por jóvenes

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Primer plano de pastillas rosa de Tusi con un símbolo, algunas sobre una superficie reflectante oscura y otras en bolsas de plástico resellables.
Las autoridades de Bogotá advierten sobre participación de DJs en venta de Tusi - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de Bogotá encendieron las alarmas sobre nuevas modalidades de distribución de drogas sintéticas en la capital.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, reveló que en varias investigaciones adelantadas por las autoridades se ha identificado la presunta participación de DJs en la comercialización de Tusi dentro de discotecas y zonas de rumba de la ciudad.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con La FM en la que el oficial se refirió al refuerzo de uniformados en Bogotá, los operativos contra el microtráfico y diferentes situaciones de orden público que actualmente son materia de investigación en la capital.

Uno de los puntos que más llamó la atención estuvo relacionado con la manera en la que, según las autoridades, se estaría moviendo el mercado del Tusi en espacios nocturnos frecuentados principalmente por jóvenes, pues durante la conversación radial, el general Cristancho aseguró que las investigaciones han permitido detectar nuevas dinámicas de distribución dentro de establecimientos de entretenimiento.

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Comandante Cristancho reporta capturas e intervenciones por microtráfico en zonas de rumba - crédito Colprensa
Comandante Cristancho reporta capturas e intervenciones por microtráfico en zonas de rumba - crédito Colprensa

Hemos encontrado DJs que dentro de las discotecas generan la distribución”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana, al explicar que las autoridades ya han realizado capturas relacionadas con estos hechos y cierres de establecimientos donde presuntamente se comercializaba la sustancia sintética.

El oficial indicó que el fenómeno del Tusi en Bogotá ya está plenamente identificado por las autoridades y que su producción no requiere grandes estructuras criminales ni laboratorios sofisticados. Según explicó, cualquier vivienda o espacio pequeño podría convertirse en un punto de fabricación clandestina.

Es muy fácil, en una cocina o en cualquier casa pueden elaborar Tusi”, señaló Cristancho en La FM, quien además advirtió que detrás de este negocio ilegal suelen operar pequeños grupos con conocimiento básico sobre la preparación de la sustancia.

Las autoridades sostienen que el problema ha venido creciendo especialmente en zonas de rumba, donde la droga sintética circula entre fiestas privadas, bares y discotecas. Incluso, según explicó el comandante, algunos trabajadores de estos lugares estarían aprovechando su presencia dentro de los establecimientos para facilitar la venta.

Un montón de polvo rosa, con la etiqueta 'Tusi', se encuentra sobre una mesa de madera. En el fondo, hay una tarjeta de crédito Mastercard y un billete de dólar enrollado.
La Policía Metropolitana identifica pequeñas redes en producción de Tusi en la capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sabemos incluso que muchos de los DJ en las discotecas han aprovechado estar dentro y generan la distribución”, reiteró el general, al mencionar que las investigaciones también han permitido intervenir “sindicatos”, donde se habría detectado expendio de estupefacientes.

El comandante explicó que las capturas realizadas no necesariamente corresponden a organizaciones criminales de gran tamaño, sino a pequeñas redes conformadas por pocas personas que manejan tanto la producción como la distribución del Tusi en la ciudad.

Muchas veces hemos encontrado tres o cuatro personas que tienen el conocimiento y generan la producción de Tusi”, manifestó el oficial en la entrevista, al advertir sobre la facilidad con la que esta droga puede producirse y comercializarse en Bogotá.

Además de los operativos relacionados con microtráfico, el general Cristancho también entregó detalles sobre otros hechos de seguridad que actualmente son investigados por las autoridades. Entre ellos, se refirió a un reciente caso de sicariato registrado en la localidad de Suba, donde la víctima pertenecía, según indicó, a una familia golpeada anteriormente por hechos violentos.

Así es como el Tusi circula por las discotecas de Bogotá: lo que revelaron las autoridades sobre los DJs - crédito Secretaría de Seguridad de Medellín
Así es como el Tusi circula por las discotecas de Bogotá: lo que revelaron las autoridades sobre los DJs - crédito Secretaría de Seguridad de Medellín

Desde 2023 los primos y los hermanos han sido víctimas de homicidio”, explicó el comandante, quien señaló que la investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Sobre los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, el oficial aseguró que la institución respeta el derecho a la protesta, pero cuestionó la presencia de encapuchados involucrados en actos vandálicos.

Finalmente, el comandante reiteró que la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene operativos permanentes en diferentes sectores de la ciudad para enfrentar fenómenos relacionados con microtráfico, homicidios y alteraciones del orden público, en coordinación con la Fiscalía y demás autoridades judiciales.

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