Pero vayamos al inicio de los Rat pack. El nombre no se le ocurrió a un ignoto gerente de marketing sino a la bellísima Lauren Bacall, esposa de Humphrey Bogart. Cuando la dama regresó una noche a la suite de su hotel, en el suelo no encontró una alfombra inmaculada sino a su recio esposo junto a otros buenos muchachos "durmiendo la mona". Rodeados de botellas de alcohol vacías, cigarros y alguna otra sustancia estaban Tony Curtis, Debbie Reynolds, Errol Flynn, y un joven Frank Sinatra. Estrella rutilante pero humana al fin, Lauren Bacall al verlos les largó un "You look like a goddamn rat-pack" (parecen una maldita pandilla de ratas). Los bebedores lejos de mostrarse arrepentidos festejaron semejante descripción y ¡adoptaron el nombre! Así nacieron los Rat pack, una especie de sociedad secreta que se regía por cuatro principios básicos: "Hollywood apesta. No te fíes nunca del jefe. Bebe todo lo que puedas y ama la música como a ti mismo". El grupo solía reunirse para beber y divertirse como para encabezar el rating de "las mejores fiestas de la historia". Cuando Bogart murió, Frank decidió seguir la juerga…