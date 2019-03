De esta manera, los fanáticos podrán armar su itinerario de shows que, desde las 12 del mediodía, podrán en el festival. El viernes 29 tendrá en su Main Stage los shows de Twenty Øne Piløts, Interpol, Bring Me The Horizon, Kamasi Washington y Escalandrum, mientras que artistas como Steve Aoki, Post Malone, Jorge Drexler y Portugal. The Man, Parcels y Years & Years estarán en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.