El tiempo, los afectos y su voluntad de vivir hicieron que poco a poco retomara su actividad. En 2010 comenzó a desarrollar obras de teatro para escuelas, realizó participaciones en radio y fue parte de algunos espectáculos, pero siempre fuera de los circuitos comerciales. En el 2013 estrenó Los árboles mueren de pie, y en esa oportunidad le dijo a Teleshow: "No lo pensé, no estaba esperando nada. Lo importante es que lo hago, que me siento con fuerzas y me siento bien, con los problemas, las alegrías y las penas. Hay que dejar atrás las tristezas y mirar para adelante".