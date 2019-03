—Lo de Thelma sirvió para un antes y un después. Ella pagó un alto precio. Nosotras, las mujeres, tenemos que alinearnos con Thelma… Pero no públicamente. Yo no lo quisiera públicamente porque hay inocentes, y están los hijos, y está una mujer, y está una mamá o no, y un papá y una familia. Me pongo en ese momento y digo: "Tengo un monstruo al lado mío". En el momento que dije que trabajaría con Darthés, es solamente porque estoy segura de que hoy Darthés ha cambiado 100%. Y como mujer, me siento preparada para estar al lado de un violador y acosador, y no te voy a decir hacerlo pagar, pero sí hacerle sentir que hoy las mujeres tenemos otro poder. No para ningunearlo ni para hacerlo sentir mal, sino para que se dé cuenta lo generosas que somos y el gran corazón que tenemos. No hay duda de que las mujeres tenemos que dominar el mundo porque tenemos un corazón muy grande. Con algunas mujeres no comparto sus formas, y lo de Thelma hubiera sido mejor en privado. Eso es lo único que digo: en privado, y que la Justicia saque la información. Ese cuento, esa narración… que entiendo que es muy importante para ella. Yo me puedo sentar acá y te puedo contar 35 momentos de situaciones muy feas que he vivido y he sabido convivir con ellas, y he sabido seguir adelante, de chica, de grande. Cada uno tiene su forma. Respeten la mía. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Hay dos criaturas ahí, esos chicos (por los hijos de Darthés) tienen un cambio enorme y también son inocentes como Thelma. Uno tiene que tratar de hacer justicia haciendo el menor daño posible. Darthés no es el único, hay un montón más, por arriba de Darthés y por debajo de Darthés. A mi hija le tengo que enseñar que ninguna situación de esas es normal, y que en caso de que ella viva una situación así, tiene que ser muy hábil para conseguir una prueba. De esa manera su palabra va a tener una validez.