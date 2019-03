—Sí, fue difícil. No voy a entrar en detalles porque no quiero remover internas familiares. Ellas tuvieron muchas diferencias todos estos años y nunca hubo una relación fluida. Eso no quita el dolor de una madre cuando se le muere un hijo. Pero lo concreto es que después de la separación de mis viejos, Natacha se fue con una pareja. Después, en el año '96, conoció al papá de Antonella, que tiene perfil bajo y por eso no doy el nombre. Y, en el 98´, ya se convirtió en madre.