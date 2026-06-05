México

Conchas con forma de balón: el antojo que calienta el ambiente rumbo al Mundial 2026

Hay panaderías que con gran ingenio crean estos deliciosos diseños, algunas rellenas de diferentes postres para amenizar estos días lluviosos

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Varias panaderías en la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey y Tabasco han creado deliciosos diseños de conchas en forma de balón para celebrar que México es sede del Mundial de futbol 2026
Varias panaderías en la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey y Tabasco han creado deliciosos diseños de conchas en forma de balón para celebrar que México es sede del Mundial de futbol 2026

En la CDMX, varias panaderías preparan conchas con forma de balón ante la llegada de la Copa del Mundo 2026, una tendencia que mezcla el pan dulce tradicional con diseños inspirados en el futbol. A pocos días de que arranque el torneo, estos panes temáticos se vuelven parte de la conversación en mostradores y vitrinas.

La llamada conchabalón mantiene la base de la receta clásica: harina de trigo, mantequilla, leche y azúcar, con el acabado que simula los paneles de un balón. Se ofrece como una opción para acompañar el desayuno o la cena, especialmente en temporada de lluvias, cuando suele servirse con una taza de chocolate o café.

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Entre los sitios donde se puede probar este pan están Panadería Rosetta, La Esperanza, Espiga, en la Ciudad de México, de acuerdo con la información proporcionada en el texto. La propuesta apunta a quienes buscan un antojo conocido, pero con una presentación distinta por el ambiente mundialista.

La fiebre por las conchas con diseño futbolero también llega a otros estados. Laras Panaderia, ubicada en Villahermosa Tabasco, es una de las que tiene el mayor surtido y variedades de conchas con los colores con motivos mexicanos y de la copa, además están rellenas de nata, crema de avellana y otros ricos sabores.

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En Jalisco, la pastelería Fresa pastel ubicada en El Vergel Tlaquepaque prepara su propia versión en forma de balón para sumarse a la tendencia rumbo a 2026. Mientras que en Monterrey Pandepan también se sumó. La idea es que el pan dulce tradicional se convierta en un guiño comestible al torneo, sin dejar de lado el sabor y la receta base.

  • Panaderías de la CDMX venden conchas con forma de balón por la Copa del Mundo 2026
  • La conchabalón se elabora con harina de trigo, mantequilla, leche y azúcar
  • También hay versiones en Jalisco, como la de Fresa pastel en El Vergel Tlaquepaque

Las otras conchas mundialistas inspiradas en la copa ganadora

La panadería capitalina presentó una versión temática que ya genera pedidos. (Ilustración: Jovani Pérez)
La panadería capitalina presentó una versión temática que ya genera pedidos. (Ilustración: Jovani Pérez)

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México no solo crece la expectativa deportiva, sino también la creatividad en distintos sectores, especialmente en el gastronómico. En este contexto, una panadería de la capital ha captado la atención al presentar una propuesta que mezcla tradición y pasión futbolera.

Se trata de Best Cake CDMX, negocio que decidió reinventar uno de los panes más representativos del país: la concha. Su nueva versión, bautizada como “conchas mundialistas”, está inspirada en la forma del trofeo de la Copa del Mundo, generando interés entre clientes y usuarios en redes sociales.

La iniciativa fue dada a conocer a través de sus plataformas digitales, donde el establecimiento compartió imágenes de este producto, destacando su diseño y la intención de sumarse al ambiente previo al torneo. La propuesta rápidamente comenzó a circular entre aficionados, quienes buscan vivir la experiencia mundialista desde diferentes ángulos.

La propuesta gastronómica se viralizó en redes sociales previo al arranque del torneo.

El proyecto es impulsado por Barrera, quien actualmente gestiona los pedidos mediante redes sociales y WhatsApp, donde también pone a disposición de los clientes un catálogo con sus creaciones. Esta modalidad le ha permitido posicionar su marca sin contar aún con un punto de venta físico.

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