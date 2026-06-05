Colombia

Así puede alquilar un carro durante el Mundial 2026 con la licencia de conducción colombiana: estos son los requisitos

Los viajeros deben llevar el pasaporte y una tarjeta de crédito internacional a nombre del conductor, además de comprobar requisitos locales en Estados Unidos, México o Canadá, donde el torneo se jugará en 16 sedes

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Licencia de conducción - Colombia
La licencia colombiana vigente permite alquilar carro y conducir de forma temporal durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aunque cada estado o provincia puede exigir requisitos adicionales - crédito Colprensa

Para alquilar un carro durante el Mundial 2026 con licencia colombiana, los viajeros deben verificar que el documento esté vigente, llevar pasaporte y tarjeta de crédito a nombre del conductor y revisar las exigencias del país o incluso del estado o provincia en el se manejará, porque la Copa de la FIFA se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá y muchas sedes están separadas por cientos o miles de kilómetros.

La demanda y los costos tienden a subir en eventos masivos, según BookingCars, y las tarifas diarias pueden duplicarse si la reserva se hace a última hora o en fechas de alta concentración de partidos.

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Así mismo, se indica que el depósito de garantía que bloquean las rentadoras puede ir de USD 200 a USD 1.500, según el vehículo y el país.

Según el Gobierno de Estados Unidos, los visitantes extranjeros pueden conducir temporalmente con la licencia expedida en su país de origen, aunque algunos estados pueden pedir condiciones extra. En México, el Gobierno aconseja portar además de la licencia el pasaporte, una identificación oficial y el número de ingreso al país.

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(Foto: Cuartoscuro)
Para alquilar un carro en el Mundial 2026, las rentadoras piden pasaporte vigente y tarjeta de crédito internacional a nombre del conductor, con la que bloquean depósitos de USD 200 a USD 1.500 - crédito Cuartoscuro

En Canadá, según su Gobierno, los turistas pueden conducir con una licencia válida emitida en su país de origen durante un período determinado por cada provincia. Esa diferencia territorial obliga a revisar la norma local antes de cerrar una reserva.

La Ventanilla Única de Servicios recomienda renovar la licencia antes del viaje si su fecha de expiración está cercana. Para hacer ese trámite, la entidad exige estar inscrito en el Runt, presentar el documento de identidad original, estar a paz y salvo por multas e infracciones, haber realizado los exámenes médicos y pagar el valor del proceso.

La tarjeta de crédito internacional a nombre del conductor principal también aparece como condición indispensable. Las rentadoras la utilizan para bloquear el depósito de garantía y añade que las tarjetas débito, por lo general, no son aceptadas.

La edad mínima habitual es de 21 años, aunque algunas compañías aceptan conductores desde los 18. En esos casos, el texto advierte que suelen aplicar cargos adicionales, y también menciona recargos para quienes tienen entre 21 y 24 años, con montos de USD 10-25 por día.

Un hombre vestido con camiseta de fútbol firma documentos en un mostrador atendido por una mujer. Hay banderas de México, EE. UU. y Canadá, y un partido en TV.
Las tarifas para alquilar carro durante el Mundial 2026 pueden duplicarse con reservas de última hora, y la reserva anticipada con al menos dos meses puede reducir el precio entre 30% y 50% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El pasaporte vigente forma parte de los documentos habituales que piden las compañías internacionales. El texto fuente recomienda que tenga al menos seis meses de vigencia desde la fecha del viaje.

Según BookingCars, alquilar un vehículo durante el Mundial ofrece libertad para fijar rutas, horarios y paradas propias. Esa ventaja se vuelve más clara porque el torneo se jugará en 16 ciudades de tres países y varias sedes no cuentan con conexión directa o suficiente por transporte público.

Muchos estadios están lejos del centro urbano y que llegar en bus o metro puede ser lento, incómodo o incluso inviable el día del partido. También sostiene que los vuelos internos suelen encarecerse a medida que se acercan las fechas del torneo.

Entre los trayectos citados aparece el recorrido entre Kansas City y Dallas, de 816 kilómetros, con un tiempo estimado de ocho a nueve horas de manejo. También menciona el traslado entre Los Ángeles y Santa Clara, en el área de San Francisco, calculado en unas seis horas por carretera.

Para los desplazamientos largos, se aconseja planificar paradas para descansar, cargar combustible o visitar puntos intermedios, y revisar con antelación el tráfico y el estacionamiento en los estadios. En sedes como el AT&T Stadium en Arlington, se habilitan grandes zonas de parqueo y llegar tarde puede implicar caminatas de 20 o 30 minutos hasta la entrada.

Vista desde un coche llegando a un gran estadio con la inscripción "FIFA World Cup 2026", rodeado de seguridad, otros vehículos y peatones.
El texto cita trayectos extensos entre sedes del Mundial 2026, como Kansas City-Dallas en 816 kilómetros y Los Ángeles-Santa Clara en unas seis horas por carretera - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El seguro cambia según el destino. En Estados Unidos, la cobertura básica no siempre está incluida en el precio inicial y puede contratarse aparte con la empresa o mediante la cobertura internacional asociada a una tarjeta de crédito; añade que el alquiler incluye los seguros necesarios.

En México, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio y que las rentadoras locales suelen incluirlo en la tarifa base. Para quien piense cruzar una frontera, la advertencia es directa: no todas las compañías lo permiten y algunas exigen permisos especiales o modifican la cobertura.

En esos casos, la solución más simple que plantea el texto es devolver el vehículo y alquilar otro al llegar al siguiente país. La recomendación general es revisar con cuidado los términos de la reserva para evitar cobros por conductor adicional, limitaciones de kilometraje, impuestos locales, GPS, silla para niños o devolución en otra ciudad.

La reserva anticipada aparece como una de las principales formas de ahorro. Hacerlo con al menos dos meses de margen puede reducir el precio entre 30% y 50%, y aconseja elegir tarifas con cancelación gratuita o modificación sin penalidades ante posibles cambios de sede o calendario.

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