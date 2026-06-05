Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 6 de junio

El programa de Hoy No Circula tiene una aplicación distinta los sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

El Hoy No Circula también se aplica los fines de semana, particularmente los días sábados, que esto no te tome por sorpresa y checa si puedes conducir tu automóvil en la Ciudad de México y el Estado de México este 6 de junio, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

Desde 1989 se aplica el Hoy No Circula, es decir, suma más de tres décadas en funcionamiento; en tanto, la versión sabatina de esta restricción vehicular comenzó en 2008, por lo que está cerca de cumplir sus primeros 15 años.

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El programa tiene como objetivo bajar los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de autos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de este programa sabatino en la capital y la entidad mexiquense es un poco diferente al que se usa entre semana.

Que un coche circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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Hoy No Circula Sabatino: 6 de junio

Holograma: 1

Último número de la placa: impar

Es importante mencionar que no circulan los autos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los coches con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

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En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

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La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su aplicación depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los carros con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

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Mientras que los vehículos con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará solo a los automóviles con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los carros, incluidos aquellos que cuenten holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

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(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no aplica el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

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De igual manera, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En la zona metropolitana se tiene que verificar el carro dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

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Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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