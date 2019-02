Se calcula que se han entregado alrededor de tres mil estatuillas hasta el día de hoy. La primera de todas, en 1929, fue para Emil Jannings, por su actuación en The Last Command y The Way of All Flesh. Desde 1950 todos los premios fueron protegidos legalmente para que no puedan ser vendidos sin antes haberlas ofrecido a la Academia por el precio establecido de un dólar. Si el ganador se niega a aceptar dicha disposición, la Academia se queda con la estatuilla.