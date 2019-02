En declaraciones anónimas a The New York Times, por ejemplo, un votante dijo que este año va a poner primero a El vicepresidente en su boleta solamente porque es amigo de uno de los productores. En años pasados, la revista especializada The Hollywood Reporter publicó cartas anónimas, en ocasiones muuuuy entretenidas, en las que diferentes votantes explican sus razones para nominar y después respaldar —o no— a ciertas películas o realizadores. Van desde "ya me harté de Meryl Streep", pasan por "descarté a ese actor porque no puedo pronunciar su nombre" e incluyen consideraciones como "me encantó, pero no creo que vaya a ganar" y "me gustó, pero terminé por odiar la película por cómo hicieron su campaña".