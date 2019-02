"Yo tenía una fantasía de que algún día podría convertirse en realidad. A lo largo de toda mi vida, me quedaba con mi hermano hasta la madrugada viendo la ceremonia porque me gustaba mucho. Nunca pensé que se podía concretar", reveló el actor sobre ese momento inolvidable en su carrera. "Lo tengo grabado (al grito). Fui el único", reconoció entre risas. La Argentina se posicionó en el primer lugar dentro de los países de Latinoamérica en ganar dos estatuillas (por La historia oficial y El secreto de sus ojos) en la categoría mejor película de habla no inglesa.