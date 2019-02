El tramo más duro de la entrevista fue cuando se refirió al trato que dice haber recibido de parte de su padre siendo una niña, a los 8 años, puesto que después no quiso tener nunca más contacto con él: "Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida. Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco… Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo 'tenés olor a culo, no te quiero al lado mío'", manifestó.