Teleshow habló con Mariana Gallego, que confirmó que viajó a los Estados Unidos por este tema. "Si, estamos en Miami. Juan Manuel García, el padre de la hija de Andrea Estévez, me vino a ver. Él está interesado sobre todo en las formas de volver a recuperar contacto con su hija, al menos por FaceTime, como cuando recién se fueron de acá. García en Miami es el típico caso de un inmigrante que viene y mete todos los ahorros de su vida en un proyecto. Pero acá no es fácil, hay que hacer mucho sacrificio y los primeros tiempos son dificilísimos. No es que llegas y estás en el sueño americano, salvo que seas millonario, lo que claramente no es García", comentó la letrado.