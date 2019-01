Al enterarse de estas declaraciones, el actor escribió un mensaje en Twitter: "¡Hola @cinthifernandez! Hoy dijiste que por experiencia propia sabés que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis".