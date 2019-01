—Siempre hice un balance positivo. Tengo mil defectos, pero el pesimismo no es uno de ellos. Soy bastante positiva. Me acuerdo a los 18 años que fui a un casting que llegué hasta el final y me dejaron afuera porque era muy petisa. Sentí que era el fin del mundo. Me puse a llorar, pensé que nunca lo iba a lograr y no sabía si estudiar diseño gráfico, arquitectura… Algo nada que ver, pero después me dije: "pará, no te podés caer ante el primer obstáculo". Y seguí. Me comí un millón de no y después empezaron a aparecer los sí. Ese fue un momento clave para mí.