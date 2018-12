La última noche de los famosos en Punta del Este, todos juntos: la espera de Pampita y la llegada de Tini Stoessel, ¿para ver a Nacho Viale?

Lo cierto es que Pampita llegó con su grupo pero el restaurante estaba lleno; entre celebrities y los clientes más exclusivos de Punta del Este. Cuando una celebridad de la naturaleza de la modelo llega a un restaurante o un evento top, se les hace lugar rápidamente para ocupar su mesa o su espacio en un VIP. Pero no fue el caso. Aparentemente el dueño del lugar no tiene la mejor onda con la ex de Benjamín Vicuña y entonces la hizo esperar casi 50 minutos, como a cualquier mortal, para ocupar una mesa.