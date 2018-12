"Le dije que me molestaban sus 'chistes' y su respuesta era 'si no pasa nada'. Después no me saludaba y había destrato. Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo… Por eso yo quiero aclarar lo que me dice la gente '¿por qué no te quejaste?'. Yo me quejé", sostuvo Neumann.