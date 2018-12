Ya bautizada como "La Gardel con Polleras" –apodo que luego se cambiaría por "La voz dramática del tango"-, fue convocada por Radio Belgrano dónde conoció al poeta Homero Manzi, quién escribiría sus presentaciones y terminaría perdidamente enamorado de ella. "Fue una cosa de parte de él, no mía. A mí me simpatizaba, era un hombre talentoso, valía la pena tener una charla con él. Pero yo no lo amaba, él me amaba a mí, estaba enamorado locamente. Tanto que lo conocí en el año '37 y empezamos a estar juntos en el '44. Me persiguió todos esos años. Me mandaba regalos, regalos, regalos. Una vez hasta se me apareció con una valija llena de oro, joyas, piedras, de todo. Me dio tanta bronca que le dije: '¿Te creés que me vas a comprar con eso? Lleváselo a tu mujer, que le aproveche, dejame en paz'", había confesado Nelly en una entrevista.