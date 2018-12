Formó parte de la serie juvenil Ando Cantando, que se rodó durante el 2018 en la provincia de Entre Ríos y tenía como foco el sueño de convertirse en cantante. Durante todo el programa cantó temas de todos los estilos. Se presentó con If I ain't got you de Alicia Keys. La primera que se dio vuelta (en los primeros cinco segundos de canción) fue justamente Tini Stoessel, la coach de Juliana durante todo el programa, que se las disputó a Montaner y Axel.