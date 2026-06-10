¿Vas al Mundial 2026? Estas son las recomendaciones de Protección Civil para entrar a los estadios

Protección Civil lanzó un comunicado para los aficionados durante el Mundial. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 ya comenzó y miles de aficionados se preparan para vivir la experiencia en los estadios de México.

Sin embargo, además de tener boleto y planear el traslado, las autoridades federales pidieron tomar precauciones para garantizar una visita segura a los recintos mundialistas.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes asistirán a los encuentros del torneo, con énfasis en la prevención, el respeto a las normas de acceso y la identificación de zonas de seguridad dentro de los estadios.

Ubicar salidas de emergencia y seguir las indicaciones del personal

De acuerdo con la CNPC, una de las primeras acciones que deben realizar los aficionados al llegar a cualquier estadio es identificar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión y módulos de atención médica.

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La dependencia recordó que la seguridad en eventos masivos depende tanto de las autoridades como de los asistentes, por lo que pidió familiarizarse con la distribución del recinto antes del inicio de los partidos.

Además, recomendó localizar al personal operativo, brigadistas y elementos de seguridad que estarán desplegados en los inmuebles durante el Mundial 2026.

En caso de una contingencia, ellos serán los encargados de coordinar la evacuación y brindar apoyo a los asistentes.

Las autoridades también hicieron un llamado a respetar en todo momento las normas de acceso establecidas por la FIFA y los gobiernos locales, así como seguir las instrucciones del personal de Protección Civil para evitar incidentes y facilitar la movilidad dentro de los estadios.

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Ilustración didáctica que muestra rutas de evacuación, salidas de emergencia y un punto de reunión en un estadio lleno para el Mundial 2026, destacando acciones de protección civil con el logo de SGIRPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar temprano y evitar llevar objetos innecesarios

Otro de los puntos destacados en las recomendaciones es planificar la llegada con anticipación.

La CNPC sugirió revisar el pronóstico meteorológico oficial antes de salir de casa y considerar posibles afectaciones por lluvia, altas temperaturas o cambios repentinos en las condiciones climáticas.

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Asimismo, pidió a los aficionados llegar con suficiente tiempo para pasar los filtros de seguridad sin contratiempos, especialmente en los partidos de mayor convocatoria.

Las autoridades también recomendaron portar una identificación oficial y llevar únicamente lo indispensable para el evento.

Evitar mochilas grandes, objetos voluminosos o artículos no permitidos ayudará a agilizar el ingreso y reducirá riesgos dentro de los recintos.

Para quienes asistan con niñas, niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad, Protección Civil aconsejó establecer desde el principio un punto de encuentro en caso de separación.

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Para algunos partidos se prevé que llueva fuerte por lo que se recomienda ir con la vestimenta adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugirió mantener comunicación constante y ubicar los servicios de apoyo disponibles dentro del estadio.

La dependencia destacó que estas medidas buscan fortalecer la prevención durante la Copa Mundial 2026, un evento que reunirá a millones de personas en las sedes mexicanas.

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Según la dependencia de Protección Civil, seguir las recomendaciones oficiales permitirá no solo disfrutar del espectáculo deportivo, sino también contribuir a que la experiencia sea segura para todos los asistentes.

Protocolos ante sismo durante el Mundial 2026 en México

Durante el Mundial 2026 en México, las autoridades establecen protocolos específicos para actuar en caso de sismo, especialmente en recintos deportivos y zonas de concentración masiva.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomienda a los asistentes identificar rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo al ingresar a los estadios. Además, es importante acordar puntos de reunión con acompañantes.

Si ocurre un sismo durante algún partido, la principal instrucción es mantener la calma, proteger cabeza y cuello, y seguir las indicaciones del personal de Protección Civil.

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Se debe seguir las indicaciones de Protección Civil durante los partidos. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

La evacuación solo debe realizarse si la autoridad lo indica, usando rutas señalizadas y sin empujar. Los partidos y actividades del Mundial pueden suspenderse temporalmente hasta que se confirme la seguridad de los asistentes y del recinto.

El Gobierno de la Ciudad de México activa protocolos de emergencia en cuanto se detecta un sismo, con monitoreo inmediato de daños y comunicación oficial a través de altavoces, pantallas y redes sociales.

Las brigadas médicas y de primeros auxilios están listas para atender cualquier incidente, mientras que la revisión de la infraestructura es prioritaria antes de reanudar actividades. Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los aficionados nacionales y extranjeros durante el evento deportivo más importante del año.