Hace poco tiempo me tocó vivir una situación complicada en televisión: sacar del aire a un periodista que respeto y admiro, Rolando Hanglin, cuando atisbó maltratar una compañera. ¿Esto me hace mejor que alguien? No. ¿Me sirve para ponerme de ejemplo? No. Mañana puedo tropezar con un Eguillor, y tendré que estar en mis zapatos a ver qué hago. No pienso jactarme de nada, no soy fiscal de la tele -y hay muchos-. Aprendo al aire el oficio. Y es una tarea a diario.