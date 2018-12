—No me peleo, básicamente. Cuando tengo que decir algo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo, trato de hacerlo con el mayor de los respetos. Porque no me parece que, para discutir, haya que faltarle el respeto a nadie ni levantar la voz. Yo creo mucho en el diálogo y pienso que todos podemos entendernos hablando.