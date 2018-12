"The Girl is Mine" fue el puntapié inicial para la concreción del disco. Para esta canción, llamaron a colaborar a quien era un buen amigo de Michael por ese entonces, el ex beatle Paul McCartney. Ambos eran fanáticos de los dibujos animados y se cuenta que la escribieron juntos viendo la tele. En su biografía Moonwalk (1988), Michael Jackson cuenta que quería devolverle la gentileza a Paul, que ya había colaborado con él en "Girlfriend" (de Off The Wall, 1979) y así compartir autoría en este nuevo tema para Thriller.