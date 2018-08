Michael Jackson se convirtió en el rey del pop y en el rey de la era MTV.

Cada video de sus temas era un suceso. No solo Thriller: Billy Jean, Beat it, Smooth Criminal o el collage de Man in the mirror. También los de sus éxitos posteriores, como Black and White o Scream junto a su hermana Janet. Cada video era una pieza fílmica de excepción que siempre corría los límites un poco más.