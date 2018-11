El cantante británico Smith, por su parte, es otro abonado de las listas de éxitos: en septiembre del año pasado, el single "Too Good at Goodbyes" debutó como número uno en el Reino Unido, mientras que "The Thrill of It All" (2017) llegó a la cima en los UK Album Charts y el US Billboard 200, lo que marcó su conquista de los Estados Unidos con su primer N1 en ese país.