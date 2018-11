—Exacto: dejé los rencores y los odios de lado, porque me di cuenta de que la vida tiene otro sentido. Que tengo que aprovechar a la gente que quiero. Y que a aquellas personas que no forman parte de mi vida, no les tengo que dedicar mi energía. Así que, si me dicen algo, no contesto. Y no me voy mal a mi casa, porque alguno puede pensar que me guardo todo y después estallo. No: pongo la cara para el cachetazo, si es que viene, pero me mantengo en mi eje. Porque, además, yo no le hago nada a nadie. Solo trabajo con dignidad. Este año ha sido muy difícil para mí, porque he perdido muchos afectos: además de mi mamá se fueron amigos, se fue mi perro… Y me di cuenta que lo demás no vale la pena.