Aunque reconoció que haberse convertido en una figura famosa siendo tan joven, le trajo algunos problemas para relacionarse con otros niños: "No sabía cómo manejar la atención ni la fama. Uno se convierte en una especie de marginado social porque repentinamente está en una categoría diferente, pero te sientes igual. Pasé mucho tiempo preocupado por la aceptación de otros niños y me terminé aislando, además de que ya era un poco introvertido. A medida que fui creciendo, ya no dejé que eso me afectara más".