En diálogo con Modo Sábado, el ciclo que conducen Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek por Radio Nacional, el actor expresó: "¿Qué onda? Se me está viniendo una nube negra en este momento. Hay cosas que no comprendo, no me pasan igual. Cada uno tiene su proceso personal al respecto de estas cosas, pero está todo bien. Tampoco sé bien exacto cuál es el problema".