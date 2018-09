—Yo no pienso que soy buena. Soy una persona muy trabajadora que me esforcé muchísimo por crecer artísticamente: empecé siendo una nena que cantaba en su casa y en las peñas. A mí se me cumplió un sueño como a La Cenicienta. Soy un ejemplo para mucha gente, y para los que vienen a este programa, de que se puede, de que es posible. Tuve un papá que me apoyó muchísimo, que me acompañó, y gracias a él también soy lo que soy. Mi hermana (Natalia Pastorutti), que canta conmigo y apuntala esta cosa de que cuando te vas de tu casa, te vas en familia. Es muy difícil cuando tenés que patearla solo. Mi primer disco fue el que más vendió, arranqué en un pico muy alto en mi carrera, pero eso a mí no me daba la autoridad para decir: "Soy buena". Era una artista que funcionaba en las ventas, pero no me daba para decir: "Bueno, soy una artista". Pasaron 10 años hasta que sentí que era mi decisión, que yo quería crecer y decidir sobre todas las cosas que ocurrían alrededor de esta artista que es Soledad.