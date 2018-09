—En la inseguridad. Una vez (Rolando) Graña me hizo un reportaje largo para un programa que se llamaba Tres fotos, y en un momento me decía: "¿35 años y no tenías nada cerrado?". No, nada cerrado. Ahí tenés la incomodidad, la inseguridad. ¿Qué pasaba si no cerraban las canciones? No sé, quizás una verdulería o un kiosco en Junín.