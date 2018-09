Ángel de Brito volvió a mandar al frente a Carolina Pampita Ardohaín. Luego del escándalo que significó su separación de Pico Mónaco, la modelo se llamó a silencio, pero el periodista no se quedó atrás y publicó una serie de fotos de ex de Benjamín Vicuña con Polito Pieres en un evento muy particular: la boda de un amigo del polista.