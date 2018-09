"Me preguntaron si tenía ganas de presenciar el parto y yo dije que por supuesto, que no me lo quería perder de ninguna manera. Esos minutos que te hacen esperar antes de entrar al quirófano son una locura, y cuando ves la carita de la nena que te la muestran te volvés loco, es una foto que no me la voy a borrar nunca en la vida", describió emocionado, para luego referirse a la elección del nombre.