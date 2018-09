Gervasio contó que le realizó una entrevista a Rocío y que luego la derivó con otro profesional, pero que a pesar de eso siguió en contacto con la ex Gran Hermano: "Yo la veía poco, cada tres o cuatro semanas. Y solo nos tomábamos un cafecito porque ella era muy ansiosa, no se quedaba sentada mucho tiempo. La coacheaba por WhatsApp, pero me preguntaba algo, yo le respondía y ella me volvía a hablar a las tres semanas sobre otro tema. Entonces uno se tomaba el trabajo de darle una sugerencia y ella desaparecía. Era pendulante en su estado de ánimo por su bipolaridad, depresión y un poco de paranoia: se armaba fantasmas y fabulaciones con todo el mundo", contó él a Teleshow.