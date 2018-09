View this post on Instagram

Que mezcla de tristeza y agradecimiento!!!que nos pasa argentinos que estamos tan agresivos que no nos respetamos. Que todo es una guerra.Por que no nos unimos y tratamos de que todo salga para adelante!argentina era un pais donde la calidad humana era lo que sobresalia! Hoy es tan dificil vivir ,!! Antes la TV educaba , hoy sino criticas , te reis del otro o peleas no existis!!! Hoy nos tenemos que callar para que todo pase y bancarte cualquier cosa!!! Ayer mientras estaba en Masticar , atropellaron a uno de mis perritos y lo dejaron tirado a una cuadra de mi casa, que clase de ser humano puede hacer eso , seguir de largo! Los que tienen animalitos saben lo que significan para una familia❤️Tambien agradezco el cariño y las fuerzas de tantos que buscamos algo diferente , que me llenan de amor y que me hace tanto bien. Terminemos con los pañuelos verdes y celestes,!!! Luchemos por la vida!!! Por una Argentina diferente , donde seamos humanos con corazon y donde la mujer tenga el papel importante que debe ocupar en la sociedad!!! Yo quiero un argentina con mujeres sonrientes con mucha vida, luchadoras y formadoras de hermosas familias!!!Quiero que seamos mas unidos !!! Y no tengo miedo de nada solo de un pais que esta decayendo, un pais sin valores , un pais del cual hoy me iria. Quiero un pais con mas educacion , con gobernantes que no nos roben , que se pongan los pantalones y que sean leales a su pais y su gente, quiero poder creer.Hoy sigo levantando los brazos y agradeciendo a la vida todo lo que me dio que no es nada facil pero tengo fuerzas y corazon para luchar y seguir adelante. Desde muy chica soñe con una familia, con muchos hijos porque desde chiquita soñaba con tener bebes y educarlos y cuidarlos , y lo pude hacer , no facilmente porque nada me es facil. Pero sin embargo no baje los brazos y segui.!Soy Una persona con mucha garra y mucho corazon !! Me encantaria como a muchos que nuestro Pais salga adelante, que mis hijo puedan desarrollarse aca y no tener que irse y creo desde nosotros lo podemos arreglar. Perdon a todos los que molesto y gracias infinitas al amor de tantosss❤️