Cris perdió a su hija el 28 de septiembre de 2010, cuando murió de manera abrupta a raíz de un paro cardíaco. Entonces, muchos pensaron que ya no podría seguir adelante. Sin embargo, ella no se pudo dar el lujo de bajar los brazos. Y no sólo por los nietos que Romina le dejó, Franco (18), Valentín (16) y Azul Giordano (12), por su otro hijo, Tomás Yankelevich, y por el hijo de este, Inti (8), sino también por todos aquellos jóvenes que crecieron al ritmo de sus canciones y que no estaban dispuestos a verla caer.